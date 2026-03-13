El Ministerio de Hacienda anunció una rebaja en el impuesto específico que se aplica al tabaco y sus derivados, según una resolución publicada en el diario oficial La Gaceta.

La actualización responde a la variación negativa registrada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De acuerdo con la resolución MH-DGH-RES-0019-2026, firmada por la Dirección General de Hacienda, el tributo pasará de ¢26,92 a ¢26,19 por cada cigarrillo, cigarro o puro de tabaco, tanto de producción nacional como importado. La medida empezará a regir a partir del 1.º de abril de 2026.

Hacienda explicó que la modificación se realiza en cumplimiento de la Ley N.º 9028, Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, la cual obliga al ministerio a actualizar anualmente el monto del impuesto tomando como referencia la variación del IPC calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Según el documento oficial, los niveles del IPC entre febrero de 2025 y febrero de 2026 pasaron de 110,775 a 107,751, lo que representa una variación de -2,73%.

En la resolución se indica que “al aplicar la variación obtenida en el IPC (-2,73%) al impuesto vigente (¢26,92), se obtiene una disminución de cero coma setenta y tres céntimos (¢0,73)”.

El texto agrega que ese ajuste “actualiza dicho impuesto de 26,92 colones a 26,19 colones, por cada cigarrillo, cigarro, puros de tabaco y sus derivados”, de producción nacional o importados.

Asimismo, en la parte resolutiva se establece que “actualícese el monto del impuesto específico al tabaco y los productos derivados del mismo (…) a la suma de veintiséis colones con diecinueve céntimos (¢26,19)”.

El nuevo monto se aplicará a los productos incluidos en las partidas arancelarias 24.01, 24.02 y 24.03 del Sistema Arancelario Centroamericano, que abarcan tabaco en rama, cigarros, puros, cigarrillos y otros derivados elaborados.

La entidad señaló que para otras presentaciones que contengan tabaco, el impuesto se calculará de forma proporcional a la cantidad de gramos que, en promedio, contiene un cigarrillo. La resolución sustituye la actualización realizada en marzo de 2025.

Renata pide aumento

Tan solo unos días antes de anunciar la rebaja, la Red Nacional Antitabaco (Renata) publicó un estudio hecho en colaboración con varios centros de enseñanza donde justificaban la necesidad de aumentar los impuestos.

De acuerdo con el análisis, aumentar los impuestos influiría directamente en la edad en que las personas comienzan a fumar.

“Podría retrasarse el inicio en el consumo de tabaco y eventualmente impedir que los niños comiencen a fumar subiendo el precio de los impuestos”, indicó el economista chileno Guillermo Paraje, quien participó en la investigación.

La evidencia recopilada por los investigadores coincide con múltiples estudios internacionales que han documentado cómo los aumentos de precio pueden modificar las decisiones de consumo, especialmente entre adolescentes.

Además, diversos análisis económicos han demostrado que un incremento del 10% en el precio de los cigarrillos puede reducir el consumo total entre un 4% y un 5%, efecto que suele ser más marcado en jóvenes y personas de menores ingresos.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que de los ¢125 mil millones que se utilizan para la atención médica, apenas un 26% es cubierto por el impuesto que se recolecta de la venta, es decir, ¢32.500 millones.

Ante este escenario, lo que recomienda la OCDE es realizar un ajuste tributario que permita aumentar, tanto la recaudación para cubrir los gastos médicos como para reducir el consumo.