Ministerio de Hacienda alerta sobre estafas con falsos funcionarios

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El Ministerio de Hacienda emitió una alerta a la ciudadanía ante la detección de personas que se hacen pasar por funcionarios de la institución con el objetivo de obtener información confidencial.

Según advirtió la entidad, estos individuos contactan a las personas mediante mensajes de WhatsApp, correos electrónicos o llamadas telefónicas, ofreciendo supuestas devoluciones de saldos a favor, con el fin de engañar a las víctimas.

Hacienda fue enfático en aclarar que no realiza este tipo de comunicaciones para gestionar devoluciones ni solicita información personal por estos medios.

Además, recalcó que en ningún caso sus funcionarios pedirán datos sensibles como claves, información de cuentas bancarias o accesos remotos a dispositivos electrónicos.

Las autoridades instan a la población a mantenerse alerta y no compartir información personal ante este tipo de contactos sospechosos.

En caso de recibir mensajes o llamadas con estas características, se recomienda reportarlo de inmediato al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a la línea confidencial 800-8000-645.