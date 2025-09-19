El Ministerio de Educación Pública (MEP) retomará la aplicación de la prueba nacional de escritura como parte de un plan piloto, programado para el próximo miércoles 24 y jueves 25 de setiembre.

Según explicó el jerarca de la institución, José Leonardo Sánchez, esta será una de las transformaciones que tendrán las Pruebas Nacionales Estandarizadas a partir del curso lectivo 2026.

“Costa Rica vuelve a escribir su futuro. Durante varios años dejamos de aplicar la prueba nacional de escritura, no podemos ignorarlo. Los problemas acumulados por décadas, junto con huelgas y pandemias, dejaron huella”, afirmó Sánchez.

Otros cambios que tendrán estas pruebas son el que serán individualizadas, eso quiere decir que el alumno deberá aprobar los exámenes de Español, Matemáticas, Estudio Sociales, Ciencia y Educación Cívica por separado y la cantidad de ítems, pues la cartera asegura incorporar hasta 50 ejercicios.