Ministerio de Economía anuncia salida de viceministro

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) anunció un cambio en el Viceministerio de Desarrollo Empresarial y Mejora Regulatoria, tras la salida de Cristian Rucavado.

El funcionario saldría del gobierno para asumir la dirección ejecutiva de la Cámara de Comercio de Costa Rica.

En su cargo, el MEIC nombró a Ricardo Carvajal, director de la Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (Digepyme).

Carvajal tendrá a su cargo acciones relacionadas con el fortalecimiento de los emprendimientos y las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como la simplificación de trámites y la promoción de condiciones para el desarrollo empresarial.

El MEIC resaltó que el nuevo viceministro cuenta con más de 25 años de experiencia en dirección administrativa y financiera, gestión de proyectos y desarrollo de capacidades para el sector productivo. Su trayectoria incluye puestos en instituciones públicas, organizaciones privadas y espacios vinculados con la academia.

También fue director ejecutivo de la Agencia Universitaria para la Gestión Empresarial (AUGE) de la Universidad de Costa Rica (UCR), entre 2023 y 2024. Además, entre 2021 y 2023 brindó asesoría en gestión de proyectos, planificación estratégica, emprendimiento e innovación.

Su formación académica incluye estudios en Administración Pública de la UCR, una maestría en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo, un técnico en mercado de valores y una especialización en machine learning.

Con su nombramiento, Carvajal asumirá la responsabilidad de impulsar iniciativas de desarrollo empresarial y mejora regulatoria desde el MEIC.