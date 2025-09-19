El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), informó que por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), solicitó a la Fiscalía Ambiental, la apertura de una causa penal por maltrato animal, tras un video viral en el que se observa un maltrato a una lora.

En el video que circula en redes sociales, se observa a un hombre que, tras un enfrentamiento con una mujer, toma una lora, la sujeta con fuerza y la lanza al suelo.

Este acto es catalogado como violación a las leyes de protección de la vida silvestre en Costa Rica, en particular a la Ley No. 7317, Ley de Conservación de la Vida Silvestre, según autoridades.

Tener una lora, perico, o cualquier animal silvestre en los hogares, es ilegal y representa un riesgo para su bienestar y para la biodiversidad nacional.

“La tenencia de mascotas silvestres plantea preocupaciones por lo menos en dos ámbitos, que refiere a la conservación de especies y el bienestar animal, siendo que el cautiverio compromete sus condiciones al estar ajenos a sus requerimientos biológicos”, Franz Tattenbach, ministro de Ambiente y Energía.

Así mismo, las autoridades solicitan a la población costarricense denunciar la tenencia, cacería, trasiego y comercio de estas especies silvestres protegidas por nuestra legislación.