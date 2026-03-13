Minae dicta medida para suspender operación de planta de gas

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El Ministerio de Ambiente y Energía ordenó suspender de forma cautelar la operación de la planta de almacenamiento de gas licuado de petróleo (GLP) ubicada en Pozos de Santa Ana, luego del incendio ocurrido el pasado 7 de marzo en esas instalaciones.

La medida fue dictada tras una inspección realizada el 9 de marzo por la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles, el Ministerio de Salud a través del Área Rectora de Santa Ana y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, con el fin de evaluar los daños ocasionados por el incidente.

Durante la revisión se detectaron afectaciones en el tanque de almacenamiento, el sistema de detección y alarma y el sistema contra incendios. Ante esto, el Minae emitió la resolución R-DGTCC-160-2026 que ordena suspender la operación de la planta, prohibir el abastecimiento de GLP y realizar procesos de desgasificación e inertización del tanque principal para evitar un nuevo accidente.

Las autoridades indicaron que la medida cautelar solo podrá levantarse una vez que las instalaciones obtengan nuevamente la evaluación y aprobación del Cuerpo de Bomberos y de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles del Minae.

Emergencia en Santa Ana.

Según aclaró la institución, la planta no realiza envasado de gas en cilindros portátiles, sino que cuenta con permiso para almacenar GLP y venderlo únicamente a granel a comercios e industrias que poseen tanques de autoconsumo.

El suministro se realiza en sitio mediante carro-tanques o unidades de transporte integradas, que cargan el combustible en la planta y posteriormente lo distribuyen a clientes comerciales e industriales autorizados.

Las instalaciones obtuvieron su primer permiso de operación en 2012, tras cumplir con lo establecido en el reglamento para el diseño, construcción y operación de plantas de almacenamiento y envasado de GLP. Desde entonces, el permiso ha sido renovado periódicamente y actualmente cuenta con una autorización vigente hasta julio de 2028.

Emergencia se dio en Santa Ana.

Sobre el origen del incendio, el Cuerpo de Bomberos indicó de forma preliminar que el accidente pudo originarse durante un proceso de descarga de GLP, cuando presuntamente se movió un camión cisterna que aún estaba conectado por las mangueras correspondientes. Esto habría provocado daños en la línea de trasiego y una fuga significativa del gas.

Posteriormente, mientras los bomberos atendían la emergencia inicial, una nube de GLP habría entrado en contacto con una fuente de ignición, lo que desencadenó el incendio.

El Minae señaló que, junto con instituciones como la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el Cuerpo de Bomberos y el Ministerio de Salud, mantiene labores de supervisión para garantizar que el suministro de GLP se realice bajo estándares de seguridad y conforme a la normativa técnica vigente, con el fin de proteger a las personas, las comunidades y el ambiente.