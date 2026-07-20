MINAE designa a Fabián Sánchez como nuevo Director Ejecutivo del SINAC

El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) anunció hoy el nombramiento de Fabián Andrés Sánchez Dorado como el nuevo jerarca del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
Sánchez Dorado es biólogo de profesión y cuenta con una trayectoria de más de 20 años de experiencia en gestión ambiental y planificación estratégica.
El nuevo director destaca por un enfoque técnico y moderno. Su gestión se ha caracterizado por el uso de innovación, análisis de datos y toma de decisiones basada en evidencia, según la institución.
El MINAE apuesta a que el liderazgo de Sánchez Dorado permita una mejor articulación con comunidades y sectores productivos, consolidando al SINAC como un referente en la protección de recursos naturales a nivel nacional e internacional.