MINAE designa a Fabián Sánchez como nuevo Director Ejecutivo del SINAC

El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) anunció hoy el nombramiento de Fabián Andrés Sánchez Dorado como el nuevo jerarca del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

Sánchez Dorado es biólogo de profesión y cuenta con una trayectoria de más de 20 años de experiencia en gestión ambiental y planificación estratégica.

Experiencia previa: Antes de este cargo, fue asesor en la Unidad de Planificación Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Antes de este cargo, fue asesor en la Unidad de Planificación Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Sector internacional y técnico: Ha ocupado puestos en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), PRONATURE y The Nature Conservancy (TNC) .

Ha ocupado puestos en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), PRONATURE y . Formación académica: Es licenciado en Biología por la Universidad de Costa Rica y posee una Maestría en Ingeniería Industrial con énfasis en Administración Industrial.

El nuevo director destaca por un enfoque técnico y moderno. Su gestión se ha caracterizado por el uso de innovación, análisis de datos y toma de decisiones basada en evidencia, según la institución.

El MINAE apuesta a que el liderazgo de Sánchez Dorado permita una mejor articulación con comunidades y sectores productivos, consolidando al SINAC como un referente en la protección de recursos naturales a nivel nacional e internacional.