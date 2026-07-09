Minae aclara alerta sobre presunta estafa en Corcovado

El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) aclaró su postura inicial sobre una supuesta red de estafas que solicitaba donaciones para el Parque Nacional Corcovado.

Tras una advertencia emitida la tarde de este jueves, la institución aclaró que la organización responsable de la campaña logró identificarse ante las autoridades como una iniciativa legítima, lo que permitió desactivar la alarma de fraude.

La alerta original fue disparada por la circulación masiva de imágenes en chats y redes sociales que pedían fondos para proyectos de inversión en el parque nacional.

Al no tener claridad sobre el origen de estas publicaciones ni contar con un respaldo oficial previo, el MINAE y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) hicieron un llamado preventivo a la población para evitar que los ciudadanos cayeran en posibles engaños.

Imagen con fines ilustrativos (Foto: Archivo)

De acuerdo con un comunicado oficial del ministerio, los representantes de la organización que promueve la iniciativa se pusieron en contacto directo con las autoridades para esclarecer la situación.

Como resultado de este acercamiento, el Minae confirmó que está eliminando las publicaciones de alerta anteriores y agradeció la comprensión del público ante la confusión generada por la falta de información inicial.