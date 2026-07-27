Mimi Ortiz y Toni Costa desatan rumores de separación

La historia de amor entre la creadora de contenido Libni “Mimi” Ortiz y el bailarín español Toni Costa vuelve a acaparar miradas, luego de que cobraran fuerza los rumores de una posible crisis en su relación.

Tras realizar la consulta, fuentes cercanas a la empresaria aseguran que ambos estarían atravesando un momento complicado y habrían decidido darse una pausa para analizar qué rumbo tomará su relación.

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente sobre las versiones que circulan en redes sociales. La pareja oficializó su romance en diciembre de 2024, luego de varias semanas de especulaciones. Ambos revelaron que la chispa surgió durante la primera temporada de Mira Quién Baila Costa Rica, donde Toni participó como juez y Mimi como concursante. Sin embargo, aseguraron que fue hasta que terminó la competencia cuando decidieron darse la oportunidad de conocerse fuera de cámaras y abrirle la puerta al amor.

Desde entonces, Mimi y Toni han compartido varios momentos de su relación en redes sociales, demostrando que la distancia entre Costa Rica y Miami no era un obstáculo para ellos.

Este medio intentó conocer la versión de Ortiz y Costa sobre los rumores que rodean su relación; sin embargo, ninguno de los dos respondió a las consultas realizadas.