Milo J graba sesión de Tiny Desk a sus 19 años

Con apenas 19 años, el argentino Milo J sigue consolidando su crecimiento en la música con una propuesta que mezcla identidad, raíces y una mirada contemporánea del folclore latinoamericano.

El joven artista presentó un show cargado de simbolismo, donde no solo destacó su interpretación, sino también una estética cuidadosamente pensada, con elementos culturales que remiten a sus orígenes y a la tradición regional.

Su más reciente paso lo llevó al reconocido formato Tiny Desk, una plataforma que en los últimos años se ha convertido en un espacio clave para artistas que buscan proyectarse a nivel internacional.

Con esta participación, Milo J se suma a otros nombres argentinos como Trueno, Nicki Nicole y Fito Páez, llevando su estilo a un formato íntimo pero de gran alcance global.

En escena, el artista estuvo acompañado por la murga uruguaya Agarrate Catalina, liderada por Yamandú Cardozo, aportando una fuerza coral que enriqueció la presentación.

El repertorio incluyó temas como “Recordé”, “Solifican12”, “Bajo de la piel”, “Niño” y “Luciérnagas”, en una puesta que fusiona sonidos tradicionales con una narrativa actual, posicionándolo como una de las nuevas voces con mayor proyección dentro de la música latinoamericana.