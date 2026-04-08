Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó nuevos detalles sobre la detención de un hombre de 36 años, sospechoso de legitimación de capitales. El operativo se realizó la noche del martes en la Ruta 32.

Los agentes de la sección antidrogas, en conjunto con la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) y el Ministerio Público, dieron seguimiento a una información confidencial. El reporte alertaba sobre un posible traslado de droga o dinero hacia el Caribe.

Las autoridades ubicaron el vehículo sospechoso y procedieron con la detención del conductor.

Durante la inspección, los agentes encontraron ₡15.499.000 y $2.153 en efectivo. También decomisaron marihuana, teléfonos celulares y joyas.

El OIJ indicó que el dinero estaba oculto en diferentes compartimentos del vehículo. Parte del efectivo se encontraba en la guantera y debajo de los asientos. Además, estaba envuelto en bolsas de papel.

Las imágenes del operativo muestran una importante cantidad de dinero distribuida dentro del automóvil.

El sospechoso fue detenido en el sitio y puesto a la orden del Ministerio Público.

De forma preliminar, las autoridades presumen que el detenido tendría relación con la estructura criminal liderada por Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”. El caso continúa en investigación.