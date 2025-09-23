Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), brindó detalles sobre la movilización por una banda de extorsión.

Estos allanamientos se realizaron este martes en diferentes puntos de la provincia de Puntarenas.

Zúñiga confirmó que se trataría de una organización criminal transnacional y que en total 13 personas fueron detenidas.

“Hemos tenido de entre los 53 casos, pagos que rondan en entre los 500 mil colones, un millón, incluso hasta 2 millones de colones, para un total aproximado de 50 millones de colones en lo que son pagos. Una gran cantidad importante de este dinero era enviado mediante remesas a República Dominicana, donde tenemos que por documentado que podrían estar los cabecillas de esta organización criminal”, afirmó.

El director del OIJ destacó que los sospechosos se dedicaban a contactar a personas que ingresan a sitios web de encuentros sexuales.

En estos sitios se encuentran perfiles de mujeres falsos, y las víctimas se ponían en contacto para tener algún tipo de encuentro.

“Cuando los contactan a través de las diferentes redes sociales, entre ellos, por ejemplo, aplicaría aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, estas personas lo que hacen es mantienen una conversación con el individuo cuya finalidad es nunca llegar a tener ese encuentro sexual. Posteriormente que se termina la conversación, son contactadas por otras personas parte de la misma organización, quienes les dicen que como les hicieron perder tiempo con las muchachas, entonces tenían que darles un pago por esta situación.”, mencionó Zúñiga.

En esto, en caso de que no pagaran, amenazaban a las víctimas, sus familias e incluso personas del trabajo.

Además, el director destacó que esta no es la única banda que se dedica a esta modalidad de extorsiones sexuales.

“Existen otros grupos más y por ello es importante que la ciudadanía esté informada y que ante estas situaciones, pues se puedan contactar con la policía”, confirmó.