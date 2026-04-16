Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol sancionó al Club Sport Cartaginés con una multa de ₡1,510,000 por disturbios en su estadio José Rafael “Fello” Meza, durante el anterior juego frente al Herediano. Detallan que se lanzaron objetos que por sus características, pueden ser considerados como peligrosos, que no contactan a ninguna de las personas en el terreno de juego o zonas adyacentes. También se valoró que es la segunda vez en la temporada que se presentan este tipo de actos de violencia contra las personas o cosas.

Las sumas más fuertes que se detallan:

₡630,000 por ser la primera vez en la temporada que hay actos de violencia

por ser la primera vez en la temporada que hay actos de violencia ₡630,000 al ser la segunda vez en la temporada que hay actos de violencia

al ser la segunda vez en la temporada que hay actos de violencia ₡250,000 por lanzamientos de objetos peligrosos

Así mismo se sanciona a los jugadores Luis Flores y Diego Mesén con un partido de suspensión y una multa de ₡100,000.00 al ser la primera vez en la temporada que acumulan cinco tarjetas amarillas en el Campeonato de Clausura.

Robert Vindas, miembro de prensa del club, tambien fue suspendido con tres partidos y una multa de ₡200,000.00 , “al ser la primera vez en la temporada que insulta, provoca, ofende, amenaza o utiliza lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales del partido”.

Alejandra Chavarría Rodríguez

Colaboradora de Grupo Extra