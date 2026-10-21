Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Estudiantes, rectores, opositores al Gobierno y sindicalistas acudieron a las calles capitalinas bajo la consigna de defender la educación pública y en contra de una serie de políticas impulsadas desde Zapote.

La jornada comenzó a las 8:30 a. m., cuando las calles de San Pedro se llenaron de estudiantes, docentes y representantes de distintos sectores.

Desde temprano, la defensa de la educación pública marcó el rumbo de una movilización que se extendió durante todo el día desde la Fuente de la Hispanidad y encontró su cierre, ya entrada la noche, en una vigilia en la Plaza de la Democracia.

La marcha reunió a miles de universitarios, rectores, sindicatos, organizaciones sociales relacionadas con salud, agricultura, electricidad, y otros, así como diputados de oposición.

La convocatoria había llegado días antes por parte del Consejo Nacional de Rectores (Conare), en medio de la “preocupación” por las mociones discutidas en la Asamblea Legislativa presentadas el jueves anterior y que proponen reducir recursos destinados a las universidades públicas; una de ellas ya fue aprobada y equivale a más de ¢8.048 millones menos para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027.

Un reclamo que llegó a la Asamblea

Entre los diputados de oposición que mostraron su apoyo estuvo la liberacionista Diana Murillo, integrante de la Comisión de Asuntos Hacendarios, quien destacó la participación ciudadana y señaló que desde esa comisión habían advertido sobre posibles consecuencias de los recortes para las universidades.

“Nosotros desde la Comisión de Asuntos Hacendarios alertamos sobre las consecuencias que tendrían estos recortes en las universidades públicas, sobre posibles cierres de centros regionales de las universidades y no nos creyeron”, manifestó.

Foto: Sergio Espinoza. Miles de personas asistieron a la Plaza de la Democracia.

La diputada también instó al Gobierno a sentarse a negociar el presupuesto con los rectores de las universidades públicas, en busca de acuerdos sobre los recursos para el sector.

La diputada Ángela Aguilar, también del Partido Liberación Nacional (PLN), afirmó que la reducción afecta a las universidades y a las familias que dependen de las oportunidades de formación que ofrece la educación superior pública.

“Esto es el pueblo diciendo: ‘No nos afecten’. Esto es el pueblo diciendo: ‘Ya no más recortes, ya no más afectación a los sectores sociales’”, expresó.

Mientras que la legisladora Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), sostuvo que la inversión en educación y programas sociales también cumple una función preventiva frente a problemas de seguridad.

Foto: Sergio Espinoza. Diputadas de oposición apoyaron a los protestantes.

Por el contrario, el jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, restó mérito a la movilización estudiantil.

“Hoy tuvimos la oportunidad de ver la marcha de los estudiantes, que ni siquiera tenían idea de cómo se financia el FEES, ni cuánto le corresponde a las becas. No tienen la menor idea de cómo se distribuye entre la sede central y las sedes regionales”, dijo en el plenario Acosta.

El llamado de los jerarcas universitarios

Desde la movilización, los rectores insistieron en que la discusión presupuestaria no se limita a las cuentas de las universidades, sino que también involucra las oportunidades de estudio para jóvenes de distintas regiones del país.

Jorge Herrera, rector de la Universidad Nacional (UNA) y presidente del Conare, destacó que la respuesta de las comunidades universitarias se extendió más allá de San José.

“No podemos seguir creciendo en carreras, creciendo en cupos, creciendo en becas si no se nos apoya y además de todo si se nos quiere quitar los recursos que necesitamos para poder hacerlo”, afirmó.

Por su parte, Carlos Araya, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), calificó la decisión legislativa como “inconstitucional” y anunció que las universidades valorarían las acciones jurídicas correspondientes.

“Evidentemente, tomaremos todas las acciones jurídicas que sean necesarias para hacer lo que en justicia corresponde y lo que según la Constitución Política de la República corresponde”, señaló.

Foto: Sergio Espinoza. Las sedes regioanles de las universidades también llñegaron a San José.

Araya agregó que el diálogo con las fracciones legislativas se mantendría como parte de los esfuerzos para defender el financiamiento universitario de cara a la aprobación del presupuesto en noviembre.

La preocupación también fue expresada por William Rojas, rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN), quien aseguró que la movilización reflejó el respaldo de distintos sectores sociales.

“Debemos seguir luchando por la educación, no solo por el presente, sino por la educación de las generaciones futuras”, manifestó.

Rojas pidió a los diputados reflexionar sobre las consecuencias de los recortes.

Otras reacciones

Luis Guillermo Solís

Expresidente de la República “La educación pública debe seguir siendo, un sostén de una ciudadanía que participa críticamente, que desarrolla pensamiento y que tiene la posibilidad de investigar y generar nuevo conocimiento”.

Álvaro Ramírez

Diputado del PLN “Esta es una demostración del descontento popular con las malas políticas de este Gobierno. La destrucción de la educación pública, la destrucción del agro y el ataque contra el Poder Judicial están causando un descontento que crece cada día más”.

Sigrid Segura

Diputada FA “La gente tiene derecho a estudiar, a tener beca, a tener una carrera, una casa, trabajo y seguridad; a tener cómo vivir y salir adelante. Y eso es lo que el Gobierno les está negando, les están negando las oportunidades”.

Problemas con el presupuesto