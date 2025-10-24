Milei promete un cambio para Argentina

Rosario. (AFP)-Javier Milei cerró su campaña con un canto a capela y la promesa de que “Argentina va a cambiar” tras las legislativas del domingo, a las que llega en medio de una crisis financiera que persiste pese al auxilio de Estados Unidos.

“Vamos por el camino correcto, por eso les pido que el domingo nos sigan acompañando”, dijo Milei, que busca aumentar su minoría en el Congreso.

“No nos quedemos a mitad de camino, por eso esta elección es tan importante”, añadió, luego de plantear los comicios como una dicotomía entre “las ideas de la libertad” y el “comunismo castro-chavista”. Miles de personas vitorearon al presidente ultraliberal en el acto en Rosario, en el norte del país, ondeando banderas argentinas y violetas, del oficialista La Libertad Avanza.

También se erigían los estandartes rojos de las Fuerzas del Cielo, la organización juvenil que apoya al mandatario desde las redes sociales.

El acto se realizó en esta ciudad recostada a orillas del río Paraná y principal puerto de exportación de granos de Argentina, uno de los mayores productores de alimentos del mundo.

Al son de un atronador rock and roll, la explanada donde se montó el escenario, más propio de un recital que de un mitín, se pobló de un público variopinto de todas las edades.

El oficialismo aspira a conseguir un aluvión de votos en Santa Fe que mitiguen las casi seguras derrotas en otras provincias afines al peronismo, como la de Buenos Aires, que el 7 de septiembre le asestó un duro revés en la elección local.

Rosario es la tercera ciudad más poblada de Argentina. En el balotaje de 2023 que le aupó a la presidencia frente al peronista Sergio Massa, Milei consiguió 56% de los votos en esta ciudad.

El presidente, que pidió repetidamente a los argentinos que “no aflojen”, se erigió en la principal figura de una campaña que el oficialismo buscó nacionalizar y polarizar con el peronismo bajo el lema “la libertad avanza o Argentina retrocede”.