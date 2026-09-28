Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

“En el Escudo de las Américas no estaba previsto que viniera Trump. Por un reacomodo de agenda se le hace un espacio y Donald Trump puede venir.”, esas fueron las palabras de Javier Milei, presidente de Argentina, quien confirmó que la presencia del mandatario estadounidense en la reunión del 22 de setiembre fue una sorpresa para todos los asistentes.

AFP

Además, Milei aseguró que dentro de la agenda solo estaba programada una charla del secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, y cuatro ponencias más a cargo de otros asistentes, dentro de ellas, una presentación del líder argentino.

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“No sabíamos cuándo iba a llegar Trump, la agenda de él es muy compleja. Mientras yo estaba haciendo mi discurso, entraron todos los periodistas, es decir, ya había llegado Donald Trump.”, agregó.

Por otro lado, la agenda oficial del encuentro solo menciona que Rubio estaría presente para conocer a los ministros y jefes de Estado que estuvieran presentes.

Destitución de Manuel Tovar

Esta reunión del Escudo de las Américas generó todo un revuelo en la política exterior costarricense, incluso, dejó como saldo la destitución del excanciller Manuel Tovar.

La posición oficial la Presidencia de la República explicó que la reunión donde Trump estuvo presente fue gestionada por Tovar de una forma inadecuada. Además, indicaron que el excanciller asistió a la sesión sin dar previo aviso ni informar a Laura Fernández.

Por su parte, la mandataria comentó que “Lo que él hizo de recibir la invitación y él se auto invitó como el representante de Costa Rica en se encuentro es algo demasiado serio que yo no puedo pasar por alto porque era una oportunidad muy importante para mí como presidente, no es un tema de egos.”

“¿Cómo se ve que el Gobierno de los Estados Unidos invite a la presidente a una reunión para hablar de estos temas y que yo mande a un canciller? Y que yo al día siguiente esté recibiendo una cooperación. Se ve muy mal”, agregó Fernández.

¿Qué es el Escudo de las Américas?

El 7 de marzo Donald Trump creó esta alianza para plantear una lucha contra el crimen organizado a lo largo del continente.

Otro de los objetivos de esta “coalición” es el intercambio de información de inteligencia entre agencias policiales y militares.

Además, propone frenar el flujo migratorio no regulado en la región y la contención del desarrollo de la política económica de grandes potencias mundiales con influencia en la zona.