Miguel Mateos regresa a Costa Rica para celebrar 40 años de “Solos en América”

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

El icónico intérprete del rock en español, Miguel Mateos, confirmó su regreso a Costa Rica con la gira mundial “Solos en América 40 años”.

El concierto se realizará el domingo 28 de febrero de 2027 en el CIC ANDE de Belén, a partir de las 7:00 p. m. (las puertas abrirán a las 5:00 p. m.).

El espectáculo ofrecerá un recorrido por los grandes éxitos que marcaron generaciones, incluyendo clásicos como “Cuando seas grande”, “Es tan fácil romper un corazón”, “Mi sombra en la pared” y “Perdiendo el control”, recordando su histórica trayectoria iniciada al frente de la banda ZAS.

La producción está a cargo de Integra Producciones en alianza con Rabal Ramírez Producciones.

El evento es exclusivo para mayores de 16 años (menores deben ingresar acompañados). Próximamente se darán a conocer los precios, localidades y la tiquetera oficial.