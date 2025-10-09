La Selección Nacional sacó un empate sin goles en San Pedro Sula, ante Honduras, y depende de sus propios resultados para estar en la Copa del Mundo.

Al respecto, Miguel Herrera se mostró cauto ante el resultado y asegura que se va con un sinsabor porque fue a buscar la victoria ante los catrachos.

“Los empates no saben a triunfo, ni a derrota. Veníamos a ganar, con un planteamiento y orden. No era lo que buscábamos, pero no es malo. Ayuda a fortalecer la parte anímica, un trabajo bastante bueno de los muchachos”, declaró el “Piojo”.

Respecto al rendimiento individual, el estratega nacional destacó el trabajo de la zona defensiva en su totalidad y se va contento en especial por lo mostrado por Kendall Waston.

“Me encantó como jugó (Waston), pero todos: las coberturas de (Alexis) Gamboa, Juan Pablo (Vargas), los centrales y laterales hicieron un gran trabajo. Uno piensa que entre más lideres tenga en cancha mejor, los jóvenes deben aprender de eso. Me hubiera encantado sacar los tres puntos, pero así es el fútbol”, expresó.

La Tricolor enfrentará a Nicaragua el próximo lunes 13 de octubre en el Estadio Nacional de San José, con la obligación de sacar los tres puntos.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra