La Selección Nacional logró salir con vida del Estadio General Francisco Morazán, de San Pedro Sula, tras igualar a cero ante Honduras y ahora comienza a calcular resultados para el cierre.

De acuerdo con el estratega nacional, Miguel Herrera, el resultado permite respirar a la escuadra patria tras un arranque para el olvido con empates ante Nicaragua y Haití pues ahora dependen de sí mismos.

“Seguimos dependiendo de lo que nosotros hagamos, estamos obligados a sacar los resultados. Los puntos que perdimos en la fecha pasada nos obligan el lunes a ganar si queremos seguir en la pelea con Honduras y Haití. Tácticamente creo que el equipo hizo un buen trabajo, trabajamos bien para tratar de hacer lo que hicimos hoy (jueves)”, dijo el “Piojo”

Tras el duelo en suelo catracho, Costa Rica debe mantener paso perfecto en los duelos ante Nicaragua (casa), Haití (visita) y Honduras (casa) para no depender de resultados ajenos.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra