El estratega de la Selección Nacional, Miguel Herrera, brindó declaraciones de cara al microciclo que comienza esta semana con futbolistas del medio local y vislumbró aspectos positivos para observar jugadores “nuevos”.

Herrera explicó que “ve bien” al grupo y confía en la experiencia que van a adquirir en medio de un reto mayúsculo como la eliminatoria hacia la Copa Mundial de 2026.

“La verdad que todo el equipo lo veo bien, hay cosas que tienen que hacerlos crecer; resultados, golpes de la vida que te hacen crecer, que te hacen dar ese paso de calidad y obviamente estas eliminatorias son sumamente difíciles. Lo he dicho, no hay competencia más difícil en todos los torneos mundiales que la eliminatoria mundialista de cualquier país”, comentó.

Se espera que dicho microciclo se extienda del 1 de octubre al 4 del mismo mes, con la presencia de 17 futbolistas y 10 sparring Sub-20 quienes se concentrarán en el complejo deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol.

