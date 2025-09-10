El director técnico de la Selección Nacional, Miguel Herrera, no encuentra explicaciones a lo que sucedió esta noche ante Haití, donde la tricolor empató a tres y la última jugada del partido, fue la gota que derramó el vaso.

Herrera de entrada no más, indicó que no entiende como en 20 minutos, todo lo bueno que se hizo, se fue por la borda.

“La autocritica es que el equipo va ganando 2 a 0, en 20 minutos pierdes la ventaja, no entiendo que pasa. No entiendo por qué, regalamos jugadas tontas, no debemos regalar un penal, damos iniciativa. La afición no esta contenta y no sacamos el resultado que ellos quisieran”, comentó Herrera.

Al estratega se le vio consternado en la manera que se les fue el resultado de 2 a 0 que consiguieron en los primeros 45 minutos.

“No entiendo por qué en 20 minutos. El partido en el primer tiempo fue muy bueno. No entiendo por qué dejan de hacer lo que están haciendo muy bien”, señaló Miguel.

Sin embargo, la crítica más fuerte vino por el tiro libre en el cierre del partido, donde Ariel Lassiter no centró y disparó directo, pero su remate fue desviado por un haitiano.

“Yo no trabajé eso. La última jugada yo no la entendí nada. Ahorita lo dijeron en el vestidor, es un invento de una jugada”, indicó Herrera.