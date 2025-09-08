El director técnico de la Selección Nacional de Costa Rica, Miguel Herrera, indicó que habrán cambios en el once estelar este martes ante Haití, por la jornada 2 de la eliminatoria mundialista.

Herrera destacó que si bien durante 65 minutos se hizo lo que se tenía pedido por parte del cuerpo técnico, habrán variantes.

Además, el estratega de la tricolor señaló e insistió, que ante Nicaragua, solamente se tuvo 25 minutos, donde no se hizo valer el hombre de más por “ímpetu y deseo”.

Sumado a eso, Herrera indicó que Haití, rival de este martes, es un equipo que es “vulnerable”.

Hasta el momento, todavía hay entradas disponibles para el juego de este martes en el Estadio Nacional.