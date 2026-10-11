Miguel Guillén buscará a Álvaro Ramos para preguntarle por qué no apoyó su reelección

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

El reelecto secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Miguel Guillén, aseguró que buscará conversar con el excandidato presidencial Álvaro Ramos para conocer por qué decidió no respaldar su continuidad en el cargo.

“Yo todavía no he comprendido por qué él se opone. Lo buscaré, trataré de conversar con él, tener un diálogo ya un poco fuera de este proceso, mesurado, oír sus opiniones”, manifestó Guillén tras conocerse los resultados de la Asamblea Nacional verdiblanca.

Guillén aseguró que desconoce el motivo de la postura del excandidato presidencial y mencionó que él lo apoyó durante la pasada campaña electoral.

Ramos había hecho público antes de la votación que no apoyaba la reelección de Guillén y recomendó en su lugar a Alexandra Blanco para ocupar la Secretaría General.

“No lo respaldo. Yo quiero que don Ricardo y don Miguel sigan siendo parte del partido, que sigan haciendo aportes, pero me parece que es totalmente razonable tener preferencias y respaldar otras”, había señalado Ramos.

Guillén logró finalmente mantenerse en el cargo con 113 votos y aseguró que no tiene problemas en recibir críticas y reconoció que Ramos no estaba obligado a apoyarlo.

El reelecto secretario general del PLN también descartó que el resultado provoque la salida de Ramos del PLN y sostuvo que buscará mantenerlo vinculado a la agrupación.

Álvaro Ramos, excandidato del PLN. Foto: Randall Sandoval.

“No creo que él se vaya a ir porque yo gané. Es de demócratas aceptar las decisiones de los órganos”, afirmó.

Ramos abandonó la actividad antes de que se conocieran los resultados. El jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, aseguró posteriormente que su salida respondió a otros compromisos y negó que se hubiera retirado molesto.