Miguel Chacón asumirá la presidencia de la Comisión de Arbitraje

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) anunció, tras una sesión extraordinaria de su Comité Ejecutivo, la designación del mexicano Miguel Ángel Chacón Viveros como nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje.

Con su incorporación, el ente federativo apunta a fortalecer el arbitraje nacional y dar continuidad al desarrollo de herramientas tecnológicas.

Chacón cuenta con un amplio recorrido en el balompié de su país, donde ejerció como árbitro en la Primera División de México y dirigió la coordinación del Video Assistant Referee (VAR) en la Liga MX durante siete años.

Esta etapa al frente del VAR azteca finalizó en febrero de 2026.

Posteriormente, trabajó como instructor de la FIFA y la Concacaf, liderando procesos de capacitación arbitral y proyectos de tecnología deportiva.