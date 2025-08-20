Después de ocho años apartado de los conciertos, Miguel Bosé regresa a Costa Rica como parte de

su esperado “Importante Tour 2026”, una gira que marca su renacer artístico y emocional.

En base a lo compartido en sus redes oficiales, el concierto en el país está programado para el 25 de abril de 2026, aunque el lugar aún no ha sido revelado.

Este tour es especialmente significativo, ya que representa el regreso de Bosé a los escenarios tras enfrentar serios problemas de salud vocal, desafíos personales y un largo periodo de silencio artístico.