Miguel Ángel Rodríguez renunciaría a costas si retiran apelaciones en caso INS-Reaseguros

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

El expresidente Miguel Ángel Rodríguez anunció que está dispuesto a renunciar al cobro de las costas reconocidas a su favor si las instituciones que apelaron la sentencia absolutoria del caso INS-Reaseguros retiran sus recursos.

Rodríguez hizo el planteamiento después de que se presentaran cuatro apelaciones contra la sentencia que lo absolvió en mayo de 2026.

“No me interesa ese dinero. Solo quiero tener paz, que acabe esta persecución y que el Estado deje de gastar recursos”, manifestó el exmandatario.

De acuerdo con Rodríguez, la sentencia absolutoria no estableció hechos probados en su contra y además ordenó el pago de costas por la temeridad de las acusaciones.

Expresidente Miguel Ángel Rodríguez.

Propone poner fin al proceso

Rodríguez, de 86 años, argumentó que retirar las apelaciones permitiría terminar el proceso y evitar que instituciones públicas continúen destinando recursos a su trámite.

“Como tengo 86 años y lo que deseo es terminar finalmente con estas injustas persecuciones y en beneficio de los costarricenses, formal y públicamente planteo a los apelantes que, si retiran sus apelaciones, yo renuncio a las costas”, afirmó.

¿Qué es INS-Reaseguros?

El caso INS-Reaseguros fue un prolongado proceso judicial en Costa Rica relacionado con presuntos pagos de comisiones y dádivas de empresas reaseguradoras extranjeras a funcionarios públicos entre 1998 y 2002, periodo en el que el socialcristiano fue presidente de Costa Rica.