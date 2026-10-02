Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

El expresidente de la República Miguel Ángel Rodríguez recibió en México el Premio ODCA de Derechos Humanos 2026, reconocimiento otorgado por la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA).

La distinción fue entregada durante la cuarta edición del Foro América Libre, encuentro que reúne a representantes de partidos y organizaciones democráticas de centro y centroderecha de América Latina. Rodríguez recibió el galardón de manos de la presidenta de ODCA, Mariana Gómez del Campo, y del Consejo Directivo de la organización.

“Lo recibo mucho más que como un premio personal, como un reconocimiento a Costa Rica, a su lucha por la libertad y la democracia”, expresó Rodríguez durante su intervención.

El exmandatario aseguró que la tradición democrática costarricense se remonta a los orígenes de la independencia y destacó la construcción de instituciones basadas en la convivencia, el respeto a las libertades y la búsqueda de acuerdos.

Llamado al diálogo

Rodríguez aprovechó su intervención para señalar que la democracia no depende únicamente de las instituciones o de los procesos electorales, sino también de la capacidad de escuchar a los diferentes sectores de la sociedad.

Además, hizo un llamado a recuperar el respeto y la cordialidad en la vida pública, especialmente entre quienes ejercen responsabilidades políticas.

“La democracia y el Estado de derecho requieren también de buenas maneras, de respeto hacia las personas y de la disposición a escucharnos, aunque pensemos diferente”, manifestó.

El expresidente también afirmó que el reconocimiento representa una responsabilidad para continuar defendiendo la libertad, la dignidad de las personas, la solidaridad y la fraternidad.

Entre quienes recibieron este premio en ediciones anteriores se encuentran el obispo nicaragüense Rolando Álvarez, la dirigente venezolana María Corina Machado y la activista cubana Rosa María Payá.

El Premio ODCA de Derechos Humanos forma parte del Foro América Libre, iniciativa que se realiza desde 2023 y reúne a actores políticos y sociales alrededor de temas como democracia, derechos humanos, diálogo y construcción de acuerdos en América Latina.

Redacción: Luis Diego Mora