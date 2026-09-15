Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Con un fuerte llamado a defender la institucionalidad y la democracia, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez formó parte de las figuras que participaron en la “faroleada por la democracia” en el Parque Morazán.

“No arruinemos con gritos una celebración de amor”, expresó el exmandatario sobre la celebración de la democracia convocada por diversos sectores sociales.



Rodríguez, quien asistió con un farol de la Antorcha de la Libertad, además hizo un recordatorio de cómo, pese a las diferencias ideológicas, Costa Rica logró ser una república tras su independencia en 1821. “La unión construyó nuestra democracia y nuestra institucionalidad; no la destruyamos con la desunión”, expresó Rodríguez a Grupo Extra.

De forma directa, el expresidente condenó los ataques entre el Poder Ejecutivo y Judicial, así como la falta de negociación. “Hoy es día de celebrar el amor, la unión, el trabajo en conjunto de personas, lo que yo llamo la solución costarricense”, concluyó.

El exmandatario fue parte de las cerca de 2 mil personas que se hicieron presentes en la capital como parte de la faroleada.