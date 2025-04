Al menos seis migrantes se fugaron del Centro Temporal para Migrantes (Catem), ubicado en la zona sur del país. Así lo confirmó a Diario Extra, Omer Badilla, director general de Migración y Extranjería (DGME).

Según explicó el funcionario, la Policía de Migración detectó la ausencia de estas personas durante el censo diario que se realiza en el recinto.

“Efectivamente se dio la fuga de seis personas, todos adultos. Son originarios de Afganistán, Pakistán y la India. Salieron por algún espacio del perímetro del Catem. Cuando la Policía se percató, activó las alertas para intentar localizarlos y retornarlos al centro, pero no ha sido posible”, manifestó Badilla.

Este medio consultó si existía alguna alerta formal para su localización, a lo que el jerarca respondió que no.

“No es una alerta de búsqueda como tal. Si se ubican, tenemos la directriz para traerlos nuevamente al Catem, pero no los estamos buscando activamente”, enfatizó el director. Desde la llegada del grupo de 200 personas, las autoridades nacionales aclararon que el proceso formaba parte del programa de repatriación hacia sus países de origen, por lo que descartaron que se quedaran en Costa Rica. A pesar de la salida irregular, Badilla aseguró que la situación no representaba una preocupación para el Gobierno, ya que las organizaciones internacionales involucradas en la coordinación del traslado estaban informadas desde el primer momento. “Todas las contrapartes y entidades responsables conocen esta situación, así que no existe ninguna condición especial que obligue a tomar medidas adicionales”, agregó.

Actualmente, el Catem alberga a 116 migrantes. Según Migración, se les ofrecieron tres alternativas: solicitar refugio para permanecer en el país, regresar a su nación o trasladarse a un tercero.

La diputada Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN), recordó que, según la propia DGME, estas personas no se encontraban bajo detención administrativa, por lo que el caso no califica como una fuga. “Las autoridades habrían optado por restringir su movilidad, pero el Catem no es una cárcel ni un centro de reclusión. Se trata de un espacio de tránsito temporal”, explicó Ruiz.

La semana pasada, los diputados de la Comisión de Derechos Humanos visitaron las instalaciones del centro. Hoy brindarán una conferencia de prensa para exponer los hallazgos de esa inspección. Colaboró el periodista Aarón Chinchilla Carvajal