La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) anunció el inicio de una estrategia para reducir en un 50% la mora de 38 mil solicitudes de categorías migratorias pendientes en todo el país antes de que finalice el 2025.

El plan arrancará el 1° de setiembre y se ejecutará en coordinación con el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, en seguimiento al convenio firmado entre ambas instituciones el pasado 23 de julio.

El viceministro de Gobernación y Policía y director de Migración, Omer Badilla, explicó que la estrategia incluye la revisión acelerada de expedientes en jornadas extraordinarias.

Además de la colaboración interinstitucional con el Colegio de Abogados para agilizar procesos, como también las metas claras de reducción de la mora administrativa antes de diciembre de 2025.

“La idea es enfocarnos en procesos que permitan atender con mayor celeridad las distintas categorías migratorias y dar un paso firme hacia una gestión más eficiente para todos los usuarios”, afirmó Badilla.

En la reunión participaron Francisco Cruz, presidente del Colegio de Abogados; Allan Salazar, director ejecutivo; y Juan Carlos Campos, director de sedes regionales. Se definieron la ruta de trabajo, el cronograma y las acciones específicas de colaboración.

El compromiso incluye que el funcionariado de Migración disponga de tiempo adicional para atender los expedientes, garantizando mayor agilidad en la resolución de trámites pendientes.

Cabe señalar que el pasado 19 de agosto al menos 75 mil expedientes de la Unidad de Refugio fueron cerrados por las autoridades en los últimos meses según explicó Omer Badilla director de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) esto como parte de una estrategia para reducir el alto circulante de casos pendientes.

Según el director de la institución, gran parte de las solicitudes fueron declaradas inadmisibles por falta de asistencia a las entrevistas de elegibilidad, porque los solicitantes habían optado por otra categoría migratoria o habían abandonado el país.

Actualmente, la Unidad de Refugio mantiene cerca de 190 mil solicitudes en trámite, una reducción significativa tras haber superado la barrera de los 200 mil expedientes acumulados.

Migración asegura que con esta depuración logra cerrar alrededor de 15 mil casos mensuales, y espera finiquitar otros 40 mil adicionales a finales de noviembre.