Migración deporta a 23 extranjeros: 10 con perfil criminal

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

La Policía Profesional de Migración deportó a 23 hombres extranjeros, de los cuales 10 cuentan con alto perfil criminal, la mañana de este sábado.

Se trata de 7 hombres de Ecuador en condición migratoria irregular y 16 de Colombia. Los mismos salieron del país por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Edwin Miranda, director de Policía Profesional de Migración

El vuelo tipo chárter realizará una primera ruta de San José-Colombia-Ecuador, trasladando inicialmente al grupo de personas colombianas, quienes cuentan con delitos como:

Posesión de droga

Alertas por tiroteo

Homicidio simple y tentativa de homicidio

Tráfico de drogas

Violencia doméstica

Afiliación terrorista y drogas

Documento falso

Foto: Cortesía

En el caso de los ciudadanos de Ecuador, se encontraban en condición migratoria irregular, ya que fueron detectados en el flujo migratorio sur-norte que pretendía llegar a Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades, este es el tercer vuelo de una deportación masiva de personas con alto perfil criminal, con el fin de garantizar la seguridad nacional; para ello, serán entregadas a las autoridades de su país de origen.