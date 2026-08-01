Migración da nuevo anuncio tras fallos en sistemas del Poder Judicial

La Dirección General de Migración y Extranjería reportó este sábado una afectación en los procesos de control migratorio en todo el país, tras una caída en los sistemas informáticos del Poder Judicial.

Esto causó el colapso en los dos aeropuertos más importantes del país y largas filas de pasajeros dentro de las terminales aéreas.

Debido a esto, se registró un vuelo cancelado en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, de acuerdo con Migración y Extranjería.

Sin embargo, una comunicación de las autoridades migratorias en los últimos minutos confirmó que se restablecieron todos los sistemas en los puestos de control migratorio.