Migración colapsada en el Juan Santamaría: Caen sistemas del Poder Judicial

La Dirección General de Migración y Extranjería reportó este sábado una afectación importante en los procesos de control migratorio en todo el país, producto de una caída generalizada en los sistemas informáticos del Poder Judicial.

La avería tecnológica obliga a las autoridades a realizar los trámites de ingreso y salida de forma más lenta, mientras se trabaja en el restablecimiento de la conectividad en los diferentes puestos fronterizos y aeroportuarios.

A pesar de los inconvenientes, la institución confirmó que el servicio no se ha suspendido y se mantiene operando bajo los protocolos de contingencia establecidos para este tipo de emergencias.

Fotografía cortesía Migración

Reiteradas fallas generan preocupación

La Dirección de Migración manifestó públicamente su preocupación ante el Poder Judicial, señalando que esta es la segunda ocasión en menos de un mes que el sistema nacional experimenta una caída de esta magnitud.

La institución subrayó que estas interrupciones recurrentes afectan directamente la agilidad y eficiencia de los controles migratorios del país.

Impacto en los viajeros

Hasta el momento de la emisión del reporte oficial, las autoridades confirmaron que no se registran pasajeros que hayan perdido sus vuelos como consecuencia de la lentitud en los trámites.

Se recomienda a las personas que tengan previsto viajar este sábado tomar las previsiones del caso ante los posibles tiempos de espera adicionales en los puestos de control.