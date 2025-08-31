Laura Fernández, candidata presidencial por el partido Pueblo Soberano (PPSO), se hizo presente en Limón junto al exministro y candidato a la vicepresidencia, Francisco Gamboa.

De la misma forma, Esmeralda Britton, quien fungió como presidenta de la Junta de Protección Social (JPS), y estuvieron presentes en el Consejo de Gobierno en Limón.

Fotografía Randall Sandoval

Al concluir el acto oficial, el cual Fernández fue testigo en primera fila, el presidente Rodrigo Chaves compartió con los exmiembros de su gabinete.

Fotografía Randall Sandoval

Fotografía Randall Sandoval

Fotografía Randall Sandoval

Fernández se tomó fotografías y compartió con los limonenses que se hicieron presentes.