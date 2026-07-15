Miel tica gana oro entre más de 340 muestras del mundo

La miel multifloral producida en el Apiario Reserva Conchal, en Guanacaste, fue reconocida con la medalla de oro en la categoría Calidad de los London Honey Awards 2026, uno de los certámenes más importantes de la industria apícola a nivel mundial.

El reconocimiento posiciona a Costa Rica entre los productores de miel de mayor calidad del planeta y marca el segundo año consecutivo en que este producto recibe una distinción en la prestigiosa competencia internacional.

En la edición 2026 participaron más de 340 mieles provenientes de más de 30 países, las cuales fueron evaluadas mediante catas a ciegas por especialistas internacionales. Los jueces calificaron aspectos como apariencia, aroma, textura y sabor.

Miel tica gana prestigioso premio. Foto: cortesía.

La miel galardonada es el resultado de una alianza entre Reserva Conchal, Blue Zones Nicoya y Mieles Nicoyanas, un proyecto que desde 2020 combina producción apícola, conservación ambiental e innovación.

“Este reconocimiento refleja una visión de sostenibilidad que hemos construido durante años y demuestra que la conservación de la biodiversidad también puede traducirse en productos de excelencia reconocidos a nivel internacional. En Reserva Conchal entendemos que proteger a los polinizadores significa proteger la salud de nuestros ecosistemas, fortalecer la resiliencia del bosque tropical seco y generar valor para las comunidades que forman parte de este esfuerzo. Nos llena de orgullo que una iniciativa nacida en Guanacaste hoy proyecte ese compromiso más allá de nuestras fronteras y contribuya a posicionar a Costa Rica como un referente en sostenibilidad”, expresó Gabriela Meza, gerente de Sostenibilidad de Reserva Conchal.

Actualmente, el apiario alberga más de 2,5 millones de abejas distribuidas en unas 50 colmenas, rodeadas por cientos de hectáreas de bosque seco tropical, condiciones que favorecen la producción de una miel con características únicas.

Miel tica gana prestigioso premio. Foto: cortesía.

Para Blue Zones Nicoya, el reconocimiento también evidencia el valor de impulsar productos sostenibles con identidad costarricense.

“Este reconocimiento representa un orgullo para Blue Zones Nicoya y reafirma el compromiso que hemos asumido de desarrollar mieles que reflejen la riqueza natural de Guanacaste y el trabajo responsable que realizamos junto a nuestros aliados y apicultores locales. Este año, nuestras mieles de origen Reserva Conchal y Tamarindo fueron reconocidas con medalla de oro en los London Honey Awards, un resultado que confirma el valor de impulsar productos 100 % puros, con trazabilidad y un profundo respeto por la naturaleza que les da origen. Al mismo tiempo, estos reconocimientos nos motivan a seguir promoviendo prácticas sostenibles que protejan a los polinizadores y contribuyan al fortalecimiento de las comunidades locales”, indicó Ignacio Segares, CEO de Blue Zones Nicoya.

Además de producir miel, el proyecto desarrolla acciones para proteger a las abejas y otros polinizadores, fundamentales para la biodiversidad y la seguridad alimentaria. Las colmenas que se encuentran en riesgo son reubicadas en lugar de ser destruidas, mientras que un laboratorio genético trabaja para fortalecer las poblaciones de abejas frente a amenazas como el cambio climático y las especies invasoras.

La iniciativa también impulsa el programa de educación ambiental Simbiosis, mediante el cual más de 3.700 estudiantes de comunidades cercanas han aprendido sobre conservación, reforestación y la importancia de los polinizadores para los ecosistemas.