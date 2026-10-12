Mideplan abre licitación pública para renovación de flota vehicular

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La Proveeduría Institucional del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) oficializó el pliego de condiciones para el concurso de adquisición de vehículos nuevos mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).
La contratación, bajo la modalidad según demanda, contempla la compra proyectada de 11 unidades dirigidas a fortalecer la operatividad institucional.
El concurso abarca tres líneas específicas de vehículos, año de fabricación 2027 o superior:
Para asegurar el soporte técnico y la continuidad operativa, el pliego establece barreras de admisibilidad para las empresas participantes:
Todos los vehículos ofertados deberán contar obligatoriamente con una calificación mínima de 5 estrellas en seguridad. Adicionalmente, se exige equipamiento con barras de protección lateral, cinturones de tres puntos y bolsas de aire frontales y tipo cortina.
El contrato exige una garantía mínima de 36 meses o 100.000 kilómetros. Durante este periodo, la empresa adjudicada deberá proporcionar al menos 10 revisiones técnicas gratuitas que incluyan repuestos, mano de obra y materiales para el mantenimiento preventivo completo. Asimismo, la empresa estará obligada a notificar formalmente cualquier alerta de seguridad o llamado a revisión (recall) emitido por el fabricante en un plazo no mayor a 5 días hábiles.
Los vehículos serán entregados inscritos a nombre de Mideplan, exentos de impuestos de importación —aunque la institución cancelará el 13% correspondiente al IVA— y debidamente rotulados en las puertas laterales con la leyenda “Uso Oficial” y el logotipo institucional.
El plazo máximo de entrega será de 60 días hábiles contados a partir de la notificación de la exoneración aprobada en la plataforma Exonet del Ministerio de Hacienda. La contratación mantendrá una vigencia inicial de 1 año, prorrogable automáticamente por periodos iguales hasta un máximo de 4 años.