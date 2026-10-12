Mideplan abre licitación pública para renovación de flota vehicular

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

La Proveeduría Institucional del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) oficializó el pliego de condiciones para el concurso de adquisición de vehículos nuevos mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).

La contratación, bajo la modalidad según demanda, contempla la compra proyectada de 11 unidades dirigidas a fortalecer la operatividad institucional.

Detalle de la flotilla requerida

El concurso abarca tres líneas específicas de vehículos, año de fabricación 2027 o superior:

9 vehículos Todo Terreno 4×4: Tipo SUV de 5 puertas con capacidad para 7 pasajeros, motor de gasolina de 4 cilindros (cilindrada entre 2000 cc y 2500 cc) y transmisión automática de al menos 5 velocidades.Mideplan fundamenta el uso de motorización a gasolina en razón del equilibrio presupuestario y costo inicial, comparado con opciones híbridas, eléctricas o diésel.

1 vehículo Sedán: Unidad de 4 puertas para 5 pasajeros adultos, equipado con motor a gasolina de 4 cilindros (1500 cc a 1800 cc) y transmisión automática de al menos 5 marchas.

1 Microbús: Capacidad para 14 a 15 pasajeros, con motor diésel de 4 cilindros turbocargado (2000 cc a 3000 cc) y transmisión manual sincronizada de al menos 5 velocidades.

Exigencias de idoneidad y respaldo técnico

Para asegurar el soporte técnico y la continuidad operativa, el pliego establece barreras de admisibilidad para las empresas participantes:

Trayectoria de mercado: El oferente debe certificar mediante carta del fabricante al menos 10 años de representación exclusiva de la marca en Costa Rica y 5 años comercializando de forma continua el modelo ofrecido.

Acreditación en el sector público: Se exige presentar certificaciones de al menos tres instituciones públicas que acrediten un servicio de mantenimiento y suministro de repuestos satisfactorio o excelente.

Red de soporte y repuestos: Se debe garantizar un taller autorizado en la provincia de San José y disponer de bodegas con stock de repuestos para entrega inmediata durante un plazo mínimo de 5 años. En caso de no contar con talleres en las sedes regionales (Limón, Pérez Zeledón, Alajuela, Puntarenas y Liberia), la empresa asumirá el traslado en grúa durante la garantía.

Estándares de seguridad, garantía y mantenimiento

Todos los vehículos ofertados deberán contar obligatoriamente con una calificación mínima de 5 estrellas en seguridad. Adicionalmente, se exige equipamiento con barras de protección lateral, cinturones de tres puntos y bolsas de aire frontales y tipo cortina.

El contrato exige una garantía mínima de 36 meses o 100.000 kilómetros. Durante este periodo, la empresa adjudicada deberá proporcionar al menos 10 revisiones técnicas gratuitas que incluyan repuestos, mano de obra y materiales para el mantenimiento preventivo completo. Asimismo, la empresa estará obligada a notificar formalmente cualquier alerta de seguridad o llamado a revisión (recall) emitido por el fabricante en un plazo no mayor a 5 días hábiles.

Condiciones de entrega y marco contractual

Los vehículos serán entregados inscritos a nombre de Mideplan, exentos de impuestos de importación —aunque la institución cancelará el 13% correspondiente al IVA— y debidamente rotulados en las puertas laterales con la leyenda “Uso Oficial” y el logotipo institucional.

El plazo máximo de entrega será de 60 días hábiles contados a partir de la notificación de la exoneración aprobada en la plataforma Exonet del Ministerio de Hacienda. La contratación mantendrá una vigencia inicial de 1 año, prorrogable automáticamente por periodos iguales hasta un máximo de 4 años.