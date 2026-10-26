Microsoft propone retiros voluntarios a 60.000 empleados

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Microsoft propone un nuevo plan de salidas voluntarias a unos 60.000 empleados en Estados Unidos, Canadá, India y el Reino Unido, indicó el grupo el lunes a la AFP, seis meses después de una primera propuesta del mismo tipo.

Esta oferta alcanza solo a ciertas divisiones del grupo y constituye “otro medio de adaptar sus plantillas a la evolución de las necesidades” de la firma, escribió la directora de recursos humanos, Amy Coleman, en un mensaje a los empleados.

La firma de Redmond (estado de Washington), que empleaba a 223.000 personas a finales de junio, había propuesto en abril un primer plan a unos 8.750 empleados estadounidenses.

La nueva oferta apunta a empleados hasta el rango de vicepresidente, con la excepción de ciertos empleados de los centros de datos, de ventas y de marketing.

Quienes la acepten y se marchen se beneficiarán de condiciones comparables a una indemnización clásica por despido, y el grupo espera muchas menos adhesiones que en abril, precisó a la AFP.

El primer plan, reservado a los empleados cuya suma de su edad y su antigüedad alcanzaba al menos 70 años, fue aceptado por aproximadamente un tercio de las personas elegibles, indicó el grupo en julio, añadiendo que “estos empleos no son reemplazados por la IA”.

Microsoft había anunciado un cargo de 900 millones de dólares vinculado a este programa.

Por otra parte, el grupo suprimió alrededor de 4.800 puestos a principios de julio, es decir, el 2,1% de su plantilla mundial, tras más de 15.000 despidos en 2025.

Según su informe anual, su plantilla disminuyó en 5.000 personas en un año hasta el 30 de junio, algo inédito desde 2016, mientras destinó 41.000 millones de dólares a sus inversiones solo en el trimestre de abril a junio, en gran parte para los centros de datos y los chips necesarios para la IA.

La firma, que publicará el miércoles sus resultados para el trimestre de julio a septiembre, preveía llevar estas inversiones en el período por encima de los 50.000 millones de dólares.

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