Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

La histórica elección de la nueva Presidencia de la Corte Suprema de Justicia tuvo un cierre tan tenso como curioso. Durante la quinta y última ronda de votación de este lunes, un descuido técnico terminó por “adelantar” el resultado final antes de la declaratoria oficial.

El magistrado Jorge Araya no se percató de que mantenía su micrófono encendido y dejó escuchar su pronóstico en plena transmisión.

“Yo creo que queda Patricia Vargas”, se oyó en la sala.

De inmediato, sus compañeros le advirtieron del error: “Magistrado Araya, tiene el micrófono abierto”, marcando un momento gracioso e incómodo en la jornada.

El vaticinio no falló. Minutos después, tras un intenso proceso de cinco votaciones, se confirmó que la magistrada de la Sala III alcanzó los 12 votos necesarios para dejarse la jefatura de la institución.

Con esta elección, Vargas se convierte en la segunda mujer en la historia de Costa Rica en presidir la Corte Suprema de Justicia, siguiendo los pasos de Zarela Villanueva.

La nueva jerarca prometió abrir el diálogo con los demás Poderes de la República bajo el respeto mutuo, al tiempo que garantizó la defensa firme de la independencia judicial y el presupuesto institucional.