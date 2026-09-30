Microcréditos abren camino a mujeres que buscan emprender

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Encontrar financiamiento para iniciar o fortalecer un negocio sigue siendo una barrera para mujeres de escasos recursos que buscan generar sus propios ingresos y sacar adelante sus emprendimientos.

Una medición realizada a 275 mujeres en Costa Rica refleja esta realidad: El 85% accedía por primera vez a un préstamo y el 51% indicó que no podría encontrar fácilmente una buena alternativa de financiamiento.

“Detrás de las cifras hay historias de quienes encontraron una oportunidad para iniciar o fortalecer un negocio, generar sus propios ingresos y contribuir al bienestar de sus familias”, comentó Mario Morera, gerente general de Grameen Costa Rica.

Más que un préstamo

Las mujeres consultadas son clientas de Grameen Costa Rica, organización sin fines de lucro que apoya a mujeres de escasos recursos económicos para emprender y fortalecer sus negocios.

Los resultados muestran cambios más allá del acceso al crédito. El 49% reportó una mejora significativa en las operaciones de su negocio, mientras que el 56% señaló que su calidad de vida mejoró de manera importante.

Además, un 67% manifestó tener mayor confianza y un 54% indicó que aumentó su influencia en las decisiones del hogar.

Foto cortestía de Grameen Costa Rica

Reconocimiento internacional

La experiencia de estas mujeres formó parte del Microfinance Index 2026 de 60 Decibels, una medición que recopiló información de más de 18.700 clientes vinculados a 65 proveedores financieros de 35 países de África, Asia y América Latina.

Grameen Costa Rica alcanzó 85 puntos, la calificación más alta entre las instituciones latinoamericanas participantes, y recibió un Premio de Impacto Social de Microfinanzas.

Sobre el reconocimiento, Morera señaló que este adquiere un significado especial porque surge de la experiencia de las propias mujeres y, según indicó, reafirma la importancia de continuar abriendo oportunidades de financiamiento para quienes tradicionalmente han enfrentado mayores barreras de acceso.

El índice evalúa seis dimensiones: acceso, impacto del producto crediticio, impacto en el hogar, protección del cliente, resiliencia y agencia, esta última relacionada con la confianza y la participación en las decisiones económicas del hogar.

Los Premios de Impacto Social se otorgan a las organizaciones con los puntajes más altos dentro de cada región. La participación en el índice es voluntaria, por lo que los resultados corresponden a las instituciones evaluadas y no representan a toda la industria de microfinanzas de América Latina ni del mundo.

Redacción: Luis Diego Mora