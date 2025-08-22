Una microbús se salió de la calzada y cayó desde un puente a un precipicio de aproximadamente 15 metros en Barranca, Puntarenas.

Autoridades de Cruz Roja, Bomberos y Tránsito atienden la escena en la cual se valora a un único paciente.

Bomberos desplazó dos unidades al sector para atender la emergencia, la cual, según indicaron, ya está bajo control.

Los hechos se presentaron durante la tarde de este viernes, cerca de las 4:25 p.m., según detalla el reporte de Bomberos.

Aparentemente, ya la microbús se encuentra nuevamente a nivel de calle.

Noticia en desarrollo.