Mickey Taveras revela que su retiro está cerca

Después de más de cuatro décadas sobre los escenarios, el cantante dominicano Mickey Taveras reconoce que el final de su carrera artística ya no parece tan lejano.

Durante una entrevista con Grupo Extra, aprovechando su más reciente visita a Costa Rica, el intérprete de éxitos como “¿Y qué me pasa?”, sorprendió al revelar que ya visualiza el momento en que dejará los escenarios, aunque antes quiere cumplir un sueño que ha guardado durante años.

El artista contó que actualmente trabaja en una producción de balada y pop, un género que siempre ha querido desarrollar con mayor profundidad y que considera el cierre perfecto para su trayectoria.

El salsero escribió éxitos para otros grandes artistas del merengue.



“Me falta hacer un concierto de balada y pop. Ese ha sido mi sueño siempre. La producción musical ya está lista y, cuando logre dejar ese concierto grabado en vivo, yo creo que ya me puedo retirar”.

Esa producción incluirá temas dedicados a Jesús, a las madres y una canción muy personal titulada “El niño”, en la que relata su propia historia de vida y el camino que recorrió para alcanzar el éxito.

Una decisión que no será sencilla

Aunque asegura sentirse preparado para cerrar este ciclo, Taveras reconoce que no será una despedida fácil.

“Me va a doler, sí, pero ya son muchos años, tengo desde los siete años cantando. Uno se va desgastando con el paso de los años. A veces no es físicamente, sino emocional y espiritualmente”, recalcó.

Como ejemplo de la intensidad que todavía vive, comentó que para cumplir con su presentación en Costa Rica salió de su casa a las tres de la madrugada sin haber dormido, una rutina que, asegura, ha repetido durante gran parte de su carrera.

Durante la conversación, el dominicano también recordó sus inicios en la música y confesó que jamás imaginó convertirse en una figura reconocida internacionalmente.

“Yo solamente quería tener un carro y una casa en mi pueblo. Nunca pensé que iba a ser reconocido internacionalmente”, comentó entre risas.

Hoy, esa realidad es muy distinta. Su carrera lo ha llevado a presentarse en Europa, Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica, aunque admite que el éxito también ha tenido un costo.

“No puedo ni disfrutar la casa ni disfrutar el carro. Me toca viajar mucho, muy lejos, pero me siento muy feliz y agradecido con Dios por todo lo que me ha permitido vivir”, aseguró.

El cariño por Costa Rica sigue intacto