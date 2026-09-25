Micitt prevé apoyo de Israel ante futuros ciberataques 

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Paula Bogantes, espera que Israel brinde asistencia técnica a Costa Rica en caso de que el país vuelva a enfrentar un ciberataque, como parte de la cooperación incluida en el Tratado de Libre Comercio (TLC) que ambas naciones suscribieron y que analiza la Asamblea Legislativa.

Así lo señaló, durante una comparecencia ante la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, donde la ministra explicó los alcances del acuerdo en materia tecnológica y de ciberseguridad.

“En el tratado, en temas de ciberseguridad, se habla de la transferencia de conocimiento, fortalecimiento de capacidades y también el apoyo de presentarse, por ejemplo, otro ciberataque; ellos podrían asistirnos como un asesor técnico experto”, indicó.

Bogantes recordó que Israel ya brindó apoyo a Costa Rica tras los ciberataques de 2022 y sostuvo que el acuerdo permitiría establecer un compromiso expreso entre ambos países ante nuevas amenazas.

Paula Bogantes – Jerarca del Micitt “No es secreto para nadie que Israel es uno de los países punteros en temas de interés y de competencia del Micitt como es innovación y tecnología de punta”

Entre los puntos contemplados figuran el desarrollo de talento humano, la mejora de capacidades de las empresas con énfasis en pymes, la detección y prevención de intrusiones maliciosas, el intercambio de buenas prácticas y posibles investigaciones conjuntas sobre incidentes cibernéticos.

Uno de los cuestionamientos de los diputados estuvo relacionado con el tipo de información que podría intercambiar Costa Rica con Israel.

Bogantes y el director de Ciberseguridad del Micitt, Jeser Molina, aseguraron que los datos compartidos serían únicamente de carácter técnico y no incluirían información personal de los costarricenses.

Comisión de Internacionales y Comercio Exterior. Foto: Isaac Villalta.

Pegasus

La diputada del Partido Frente Amplio (FA), Joselyn Sáenz llevó al debate el programa de espionaje Pegasus y consultó qué ocurriría si Costa Rica decidiera contratar los servicios de la empresa israelí que lo ofrece.

Bogantes respondió que el TLC no obliga al Estado a contratar empresas israelíes ni a adquirir determinado software.

Joselyn Sáenz – Diputada del FA “Hoy la ministra abordó en la Comisión que toda la cooperación que recibe de Israel la está recibiendo desde antes de este TLC, por lo tanto, Costa Rica no lo necesita”

“El TLC habla de cooperar, pero en ningún momento dice que Costa Rica esté obligado a gestionar contratos con empresas ni con el gobierno israelí”, afirmó.

Agregó que cualquier empresa interesada en ofrecer servicios al Estado tendría que someterse a las normas de contratación pública.

José Miguel Villalobos, presidente de la Comisión de Internacionales. Foto: Isaac Villalta.

Agua y agricultura

Más allá de la ciberseguridad, el Micitt identificó el manejo del agua y la agricultura de precisión como dos de las áreas con mayores posibilidades de cooperación con Israel.

Bogantes mencionó tecnologías relacionadas con riego, gestión hídrica, drones, satélites, análisis de datos, bioinsumos y control biológico, además de transferencia de conocimiento en investigación e innovación.

Como antecedente, citó una cooperación desarrollada años atrás en Isla Chira para mejorar el manejo del agua, cuya tecnología, según señaló, continúa utilizándose.