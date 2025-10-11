Pese a las propuestas legislativas bajo los expedientes 23.771 y 23.919, presentadas por congresistas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Partido Liberación Nacional (PLN) para regular la Inteligencia Artificial (IA) en el país, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) sostiene que Costa Rica no necesita una ley específica sobre esta tecnología.

“En este momento, Costa Rica no requiere una ley particular de inteligencia artificial. Antes de legislar por moda, es fundamental que quienes elaboran las leyes comprendan la naturaleza del desarrollo tecnológico y el estado actual de la IA. Lo que el país necesita es generar condiciones habilitantes que permitan su adopción y desarrollo responsable”, explicó la cartera tras las consultas de Diario Extra.

Con respecto a los proyectos presentados, respondieron que en lugar de fortalecer el ecosistema de innovación en inteligencia artificial, imponen restricciones que limitan su desarrollo y ponen en riesgo las aspiraciones del país de posicionarse como líder tecnológico.

Estudio

Recientemente, la Universidad Nacional (UNA) publicó un estudio del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) que reveló que el 87% de la población costarricense considera que tecnologías como la IA deberían estar reguladas.

Tras consultar a varios especialistas, estos coincidieron en que la regulación de esta tecnología es necesaria para garantizar un uso ético y seguro, protegiendo tanto a los usuarios como al desarrollo tecnológico del país.

El abogado especialista en derecho digital, Juan Durango, aseguró a Diario Extra que Costa Rica ya se encuentra rezagada en este tema con respecto a otras regiones del mundo.

Durango advirtió que, de no regular a tiempo, el país podría caer en una “zona gris legal” que incremente los riesgos para la ciudadanía y limite la innovación.

Por su parte, el también abogado experto en derecho digital y xdirector de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes de Costa Rica (Prodhab), Mauricio Garro, señaló que la falta de regulación frena la competitividad del país en la economía digital.

Según el especialista, este rezago genera un doble impacto. Por un lado, los ciudadanos quedan expuestos al uso inadecuado de sus datos personales, la manipulación de información y la ausencia de garantías frente a los riesgos tecnológicos.

Respuestas del ministerio

La cartera además agregó que considera que una regulación apresurada de la inteligencia artificial sería “contraproducente”.

“Se trata de una tecnología de frontera que está en evolución permanente. La prioridad del país debe ser actualizar la normativa en protección de datos personales, flujo de datos transfronterizos y de ciberseguridad, bases esenciales para un entorno digital confiable”, indicaron.

Aseguraron que la posición es avanzar primero en una agenda normativa esencial y en mecanismos de gobernanza flexible, como lineamientos establecidos en el Código Nacional de Tecnologías Digitales y un sandbox regulatorio específico para IA

“Ya estamos en proceso de diseñarlo, máxime en un sistema como el de Costa Rica que es muy lento para actualizar legislación”.

Proyecto para regular IA en elecciones

Este medio también consultó por el expediente 24.875 que busca regular el uso de la IA en procesos electorales, un proyecto de ley presentado por la socialcristiana Vanessa Castro.

“El proyecto carece de definiciones técnicas clave y asignación clara de responsabilidades, lo que genera vacíos normativos que pueden ser aprovechados para eludir la ley sin consecuencias reales”.

También agregaron que la delegación al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para reglamentar aspectos esenciales sin parámetros mínimos ni plazos realistas compromete la calidad y oportunidad de la implementación normativa.

El TSE por su parte, considera que uno de los mayores retos de las elecciones nacionales del 2026 será enfrentar el uso desleal de la inteligencia artificial generativa en la propaganda partidaria, según había mencionado Gustavo Román, vocero del órgano electoral.

Juan Durango

Abogado “Es necesario establecer un marco de seguridad jurídica que equilibre tanto la innovación tecnológica como la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.