MICITT espera apoyo de Israel ante eventuales ciberataques

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), Paula Bogantes, defendió el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel y destacó que el acuerdo permitiría fortalecer la cooperación entre ambos países en materia de ciberseguridad.

Bogantes compareció este jueves ante la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa, donde señaló que uno de los beneficios sería contar con asistencia técnica israelí ante eventuales ataques informáticos.

“El tratado habla en temas de ciberseguridad, habla de transferencia de conocimientos y también el apoyo de presentarse, por ejemplo, otro ciberataque. Ellos podrían asistirnos como un asesor técnico experto”, afirmó.

La jerarca sostuvo que para Costa Rica representa una ventaja mantener cooperación con Israel en esta materia.

“Es una gran ventaja para Costa Rica poder contar con el apoyo de una de las naciones que lideran los índices de ciberseguridad”, añadió.

Bogantes indicó además que funcionarios del MICITT y de otras instituciones públicas ya han recibido capacitaciones en materia de ciberseguridad con apoyo de Israel.

El MICITT cuenta actualmente con una Dirección de Ciberseguridad, encargada de coordinar los esfuerzos nacionales para fortalecer la seguridad y resiliencia de la infraestructura digital del país.

El TLC entre Costa Rica e Israel comenzó a negociarse después de que ambos países suscribieran en marzo de 2023 un memorando de entendimiento sobre comercio.

Mientras Bogantes comparecía ante los diputados, en la barra del público permanecían personas que se manifestaban contra Israel y expresaban su apoyo a Palestina.