Michel destroza al Monstruo y la Liga es líder

Liga Deportiva Alajuelense se llevó los dos clásicos de la jornada regular. Primero vencieron 0-1 a Saprissa en el Ricardo Saprissa, y ahora derrotaron 2-0 en casa, el Alejandro Morera Soto.

La primera anotación llegó luego de una pérdida de balón de Gustavo Herrera que anticipó muy bien Guillermo Villalobos. La jugada derivó en un contraataque que finalizó con Kenyell Michel definiendo como los grandes.

El mismo Michel, ya en la segunda mitad, sentenció el encuentro, también en un contraataque, donde Mariano Torres perdió un balón que fue aprovechado entre Lucumí y el anotador.

Con este resultado, y con un partido menos, la Liga se coloca líder de la tabla general con 24 puntos, uno más que Saprissa, quien esta noche fue superado de principio a fin.

Los manudos alinearon con Washington Ortega, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita, Rashir Parkins, Aarón Salazar, Kenyel Michel, Joel Campbell, Jeison Lucumí y Ronaldo Cisneros.

Por su parte, los morados salieron al campo con Esteban Alvarado, Gerald Taylor, Kendall Waston, David Guzmán, Pablo Arboine, Joseph Mora, Fidel Escobar, Mariano Torres, Gustavo Herrera, Warren Madrigal y Orlando Sinclair.

Escrito por: Jose Montero

Periodista Grupo Extra