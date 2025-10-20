De principio a fin, Liga Deportiva Alajuelense dominó el clásico y se llevó los tres puntos al derrotar 2 a 0 al Saprissa.

La gran figura fue Kenyel Michel quien dos veces se hizo presente en la portería enemiga y se lleva todos los aplausos.

Ahora la Liga llega a la cima al vencer a su archirrival y eso que todavía debe un juego ante Cartaginés.

Arde El Llano de Alajuela

Con el pitazo inicial el cuadro rojinegro se volcó al frente en busca del gol. Era lógico que lo hiciera, al jugar en casa y con el deseo de imponer la localía.

No fue algo nuevo, ya que ante el Club Sport Herediano aplicaron la misma receta.

La jugada del primer gol manudo la inicia Guillermo Villalobos, quien con el corazón estrujado, por la muerte de su abuelita, decidió saltar a la cancha y dedicarle el juego a ella. Enorme jugada, porque sale dominando el cuero y mete balón filtrado para Kenyel Michel.

Al rojinegro no le importó llevar tres marcas y en un cara a cara con Alvarado toca el balón con su pierna izquierda. Toquecito suave, delicado, apenas para bañar al meta Esteban Alvarado. Nos hizo recordar al maestro Rodrigo “Tricopilia” Calvo.

Después del gol los rojinegros se retrasaron un poco, para ya manejar los hilos del juego y determinar en qué momento subir o retrasarse.

Capítulo aparte se merece el futbolista Joel Campbell. Es un todo terreno, recoge el balón, va al frente, baja, se lleva a la cantidad de rivales que desea y luce mejor físicamente.

La Liga y la Sele retoman al mejor Joel, al que ya nos ha llenado la retina.

Gracias a Alvarado y una defensa sólida el cuadro tibaseño no se iba con más perforaciones en su cabaña, tras los primeros 45 minutos.

Otra vez Michel

En el segundo tanto de los leones pierde el balón el argentino Mariano Torres y lo rescata Kenyel Michel. Se despabila y la sirve para el colombiano Lucumí. De inmediato Kenyel corre por su segunda conquista y una vez más se convierte en billarista. Otra vez, cara a cara con el arquero siquirreño y le vuelve a ganar la partida.

Alajuelense saca la tarea, hace la faena completa, se lleva rabo y orejas en un juego donde no hizo falta Celso Borges.

El estratega Ramírez supo poner a jugar a los rojinegros sin la necesidad de utilizar al hijo de Guima.