Michael Umaña: “Las generaciones de ahora tienen que cambiar”

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Hoy vive una nueva etapa como asistente de Mauricio Solís en Grecia de la Liga de Ascenso, pero su corazón siempre está acompañado con los recuerdos que le dejó la Tricolor. Hablamos de Michael Umaña, quien habló en exclusiva en Extra Radio 92.3 F.M.

¿Qué le parece la elección del “Bocha”?

-Hablar de él sería irrespetarlo porque está llegando. Tiene una generación demasiado joven y le tocará redoblar esfuerzos para amarrar un proceso. Ya veremos conforme vaya caminando.

¿Qué tal los 2 primeros juegos?

-Les falta darse cuenta (a los muchachos) que tienen una responsabilidad muy grande. Deben saber qué se están jugando. El que llegue a la Selección debe trabajar, sobre todo, la parte mental. Se viene de una eliminación, pero ahí es donde pesará la madurez y el trabajo del cuerpo técnico.

¿Cómo vio la eliminación?

-Sin duda quedamos debiendo. Se nos escapó una oportunidad de oro para que los muchachos sintieran estar en un Mundial. Hay que replantear tanto la dirigencia como jugadores y cuerpo técnico. Debe haber unión, porque el proceso no será fácil. Hay que levantarnos del suelo.

¿Hay diferencia generacional?

-Los muchachos deben ver dónde estamos y hacia dónde ir. Se dieron cuenta de que no es tan sencillo ir y pasar sin pena ni gloria. Uno usa la Selección como vitrina para crecer, las generaciones de ahora tienen que cambiar. Tienen muchas herramientas y no les están dando el uso correcto. Hay que dejarnos de conformismos, no nos está alcanzando. Hay que ser autocríticos, el fútbol de alto nivel está muy lejos. Nos habíamos equiparado mucho con las selecciones fuertes y lo perdimos.

¿Será similar al 2010?

-Estamos en cero, golpeados y con una eliminación al hombro. Hay que ir de ahí hacia arriba. Las generaciones de hoy tienen capacidad, talento, pero con eso no alcanza para estar en una Selección, un Mundial o competir en la élite. Eso no lo digo yo, lo dicen los resultados. Yo fui joven, me equivoqué, pero el margen de error tiene que ser menos. No hay que conformarse con el nivel de nuestro fútbol local, hay que crecer, mantenerse afuera. Nos falta esa madurez para no querer conformarse con lo mínimo, sino seguir compitiendo en altos niveles para hacer la diferencia.