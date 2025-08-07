El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó declaraciones con relación al hallazgo de restos óseos en el sector de Pataste de Guatuso.

Según destacó Michael Soto, subdirector del OIJ, todos los indicios hacen presumir con un nivel de certeza muy alto que se trata de Nelly Romero, mujer que desapareció el 6 de julio.

“Para confirmarlo al 100% de que se trata del cuerpo de ella, se tendrán que hacer las pruebas de ADN, pero repito, presuntamente, y por las vestimentas que se tienen en el lugar, estaríamos ante el cuerpo de Nelly Romero, de 33 años“, afirmó Soto.

En el sector del hallazgo, las autoridades destacan que se localizan el cuerpo esquelético (pendiente a identificar para tener certeza si se trata de la mujer) y algunas prendas de ropa.

“Nos hacen presumir con un nivel de certeza muy alto que se trata de la mujer desaparecida“, confirmó el subdirector.

Sobre el caso

El 6 de julio del 2025 se reportó la desaparición de Nelly Romero en el sector de Puerto Viejo de Sarapiquí.

Según Michael Soto, en esa primera fase se inicia la investigación y se logran recopilar una serie de elementos que alertan de que podría tratarse de un femicidio.

A partir de esto se tiene como sospechoso a un hombre de apellido González, de 41 años, y nacionalidad nicaragüense.

El 21 de julio las autoridades logran ubicar el vehículo del sospechoso, en el cual se encuentran rastros de sangre.

“Días posteriores se procede a realizar un allanamiento en la vivienda de este sujeto, también para hacer prueba de luminol y también se recolectan indicios de sangre importante que nos hacen presumir, con un nivel de certeza, que estaríamos ya ante la ante un femicidio”, afirmó Soto.

El sospechoso de este caso fue detenido luego de análisis técnico-científicos y se encuentra cumpliendo 3 meses de prisión preventiva.

Es así como el 6 de agosto se ubican en el sector de Guatuso un cuerpo en estado esquelético y con algunas prendas que están en los alrededores.

Esto lleva a las autoridades a presumir con un nivel de certeza muy alto que se trata de la mujer desaparecida.