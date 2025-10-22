Michael Jordan regresa a la NBA

Michael Jordan volverá a la NBA. Esta vez, eso sí, no será como jugador sino que lo hará desde el costado de la cancha, trabajando para la cadena televisiva NBC.

Su rol será el de una especie de comentarista y buscará brindar una renovada imagen a una cadena que fue legendaria hace más de una década y que, entre otras cosas, narró las hazañas de la leyenda del básquetbol.

El regreso del 23, aunque sea fuera de la cancha, simboliza una nueva etapa para la NBA y para el propio exjugador, quien ahora buscará transmitir su visión del juego a una nueva generación.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador Grupo Extra