“Michael” desata euforia: funciones se convierten en pistas de baile

El estreno de “Michael” no solo ha marcado récords en taquilla: también desató un fenómeno viral que está transformando salas de cine en verdaderas pistas de baile.

En redes sociales se puede ver como en distintos países, seguidores del “Rey del Pop” llegan a las funciones para imitar las coreografías frente a la pantalla, recreando pasos icónicos mientras avanza la película protagonizada por Jaafar Jackson. Estas escenas se han multiplicado en redes, mostrando a grupos enteros bailando dentro de los cines.

Sin embargo, el fenómeno no ha sido bien recibido por todos. Mientras algunos celebran la experiencia como una forma de homenaje colectivo, otros espectadores cuestionan la situación y aseguran que afecta la experiencia cinematográfica, al convertir la proyección en algo más cercano a un concierto que a una función tradicional.

Más allá del debate, la película se consolidó como un éxito rotundo en su estreno, estableciendo nuevos récords dentro del género de biografías musicales y confirmando el poder de convocatoria que aún mantiene la figura de Michael Jackson. El filme forma parte de una tendencia creciente en Hollywood que apuesta por las historias de grandes figuras de la música. No obstante, también ha generado discusión por su enfoque, ya que omite algunas de las etapas más controversiales en la vida del artista, lo que ha sido señalado tanto por críticos como por miembros de su propia familia.

Aun así, el público ha respondido masivamente, impulsando un fenómeno que trasciende la pantalla: una experiencia donde el cine, por momentos, deja de ser solo para mirar y pasa a sentirse como un espectáculo en vivo.